«А вы разве не развелись еще?»: в Сети высмеяли Джанабаеву за показную идиллию с Меладзе

Напомним, что у Меладзе случился роман с солисткой группы «ВИА Гра», когда он был в браке с Иринй Малухиной. У него тогда уже росли три дочки — Инга, София и Арина. А в 2004 году Джанабаева родила от него сына Константина, о чем стало известно гораздо позже. Только в 2012 году артист перестал жить с супругой, а еще через два года официально развелся.

По данным журналистом, тогда он и сыграл свадьбу со своей возлюбленной. У них вскоре родился еще один сын, Лука. В 2021 году Альбина огорошила поклонников, раскрыла еще одну беременность. На этот раз у пары родилась дочка Агата.

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Валерий поддерживает общение и с наследницами от первого брака. А вот Ирина на него затаила обиду. Она снова замуж так и не вышла. Певец виделся с ней в 2023 году на свадьбе старшей дочки Инги, которая устроила торжеств в Грузии. Недавно она заявила, что хочет стать мамой, поэтому не исключено, что скоро артист предстанет в статусе дедушки.

Свою младшую наследницу артист не показывает. Ее лицо пара скрывает. Они также предпочитают редко публиковать фото с сыновьями. Но иногда Альбина делится кадрами, на которых гуляет с детьми или занимается домашними делами.

Для Меладзе начало 2024 года стало тяжелым. У него умер отец Шота Константинович. Он находился в больнице несколько недель, но врачам не удалось его спасти. А вот брат певца Константин в минувшем году развелся с Верой Брежневой. Он живет в Италии. В последнее время композитор ничего не рассказывает о своей жизни.