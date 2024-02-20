«А вы разве не развелись еще?»: в Сети высмеяли Джанабаеву за показную идиллию с Меладзе

Валерий Меладзе уже два года находится в разъездах. Он пытается зарабатывать, давая концерты за границей. При этом его жена Альбина Джанабаева с детьми находится в Москве. В 2023 году появились слухи, что пара разводится. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» даже заявляла, что в ее жизни все рушится. Однако недавно она выложила новое фото с возлюбленным.
Они запечатлелись в машине во время дождя. За окном были зеленые поля. Певица намекнула, что у них в отношениях царит идиллия. При этом она пошутила на тему расставания, дав подписчикам несколько вариантов, куда они едут с супругом.
«а) Едем за продуктами. б) Едем разводиться. в) Едем в роддом. г) Едем в соседнее село на дискотеку», — написала Альбина.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе часто вместе путешествуют. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
Пользователи Сети высмеяли пост певицы. Многие заметили, что пара находится не в России или кадр был сделан давно. Другие не поверили, что у Джанабаевой нет проблем в браке.
«Вы в России?» — спросила svetabaghirzade.
«Да, видите, снег зеленый», — стала иронизировать yuliya.tsilina.
«Разводитесь, на чужом несчастье счастье не построишь, милочка!» — отметила iriska05.25.
«Старое фото: в феврале нет зеленой травы на улице», — заметила aba.hauser.
«А вы разве не развелись еще?» — удивился zaindi_966_8.
К слову, на фото, которые Джанабаева делает в Москве во время прогулок, она позирует одна. Артистка красуется в ярких образах. При этом неизвестно, кто ее фотографирует.
Альбина Джанабаева в апреле отметит 45-летие. Фото: соцсети Альбины Джанабаевой
Напомним, что у Меладзе случился роман с солисткой группы «ВИА Гра», когда он был в браке с Иринй Малухиной. У него тогда уже росли три дочки — Инга, София и Арина. А в 2004 году Джанабаева родила от него сына Константина, о чем стало известно гораздо позже. Только в 2012 году артист перестал жить с супругой, а еще через два года официально развелся.
По данным журналистом, тогда он и сыграл свадьбу со своей возлюбленной. У них вскоре родился еще один сын, Лука. В 2021 году Альбина огорошила поклонников, раскрыла еще одну беременность. На этот раз у пары родилась дочка Агата.
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Валерий поддерживает общение и с наследницами от первого брака. А вот Ирина на него затаила обиду. Она снова замуж так и не вышла. Певец виделся с ней в 2023 году на свадьбе старшей дочки Инги, которая устроила торжеств в Грузии. Недавно она заявила, что хочет стать мамой, поэтому не исключено, что скоро артист предстанет в статусе дедушки.
Свою младшую наследницу артист не показывает. Ее лицо пара скрывает. Они также предпочитают редко публиковать фото с сыновьями. Но иногда Альбина делится кадрами, на которых гуляет с детьми или занимается домашними делами.
Для Меладзе начало 2024 года стало тяжелым. У него умер отец Шота Константинович. Он находился в больнице несколько недель, но врачам не удалось его спасти. А вот брат певца Константин в минувшем году развелся с Верой Брежневой. Он живет в Италии. В последнее время композитор ничего не рассказывает о своей жизни.
Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева и трое их наследников: 19-летний сын Костя, восьмилетний Лука и двухлетняя дочка Агата. Фото: соцсети Валерия Меладзе