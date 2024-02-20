Попавший в больницу сын Вячеслава Зайцева рассказал, что врачам удалось повысить ему гемоглобин

В середине февраля единственный сын Вячеслава Зайцева, Егор, попал в больницу. Примечательно, что у него диагностировали коронавирус. А потом выяснилось, что у него упал гемоглобин в крови. Его показатели были в три раза ниже нормы.

Это означало, что у Егора тяжелая анемия. Состояние в любой момент могло стать опасно критическим. Отмечалось, что к такому сбою могла привести онкологическое заболевание или нарушения в работе органов. Однако сын модельера старается не унывать. Он сделал заявление в соцсетях.

«Что ни говорите, но 87 гемоглобина лучше, чем 51. Работаем», — заявил Зайцев.

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Добавим, что после смерти отца он продолжает его дело. 2 марта должен состоятся «Зайцевский показ». Впервые это мероприятие пройдет без самого Вячеслава, который умер в мае 2023 года.