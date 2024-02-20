Дочь Валентины Легкоступовой заявила, что диаспоры есть во всех семьях: «Мы впитываем то, что видели»

Анэтта Бриль на днях вышла в свет. Певица посетила светскую премьеру. После смерти мамы, Валентины Легкоступовой, она редко появляется на публичных мероприятиях. Но на этот раз дочка звезды рассказала о семейных диаспорах. Она уверена, что это нормальная практика в любых семьях.

«Не только в творческих сферах, но и во многих других. Можно взять юридическую диаспору или диаспору потрясающих врачей. Как показывает практика: дети идут по стопам своих родителей. Мы же, как губки, впитываем то, что мы видели», — высказалась Бриль.

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Она добавила, что старается всегда излучать жизнерадостность, даже в трудные периоды жизни, когда случаются передряги. Певица подчеркнула, что в любых обстоятельствах нужно продолжать жить, пишет «МК». Напомним, что Легкоступова умерла внезапно три года назад, в 54 года. У нее также остался сын Матвей, которому 22 года.