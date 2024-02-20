Бузова рассказала, что обижена на маму Давы из-за предательства: «Называла дочкой, а потом — алкоголичкой»

Ольга Бузова в новом шоу «А это нормально?» часто говорит о личных проблемах. На этот раз она вспомнила про расставание с блогером Давой, которое случилось в 2021 году. Телеведущая призналась, что подвергалась абьюзу в тех отношениях. Она заявила в соцсетях, что Давид Манукян ее унижал морально и даже физически.

Тогда поклонники были поражены и заступились за артистку. Но мама блогера Анаит Манукян стала отвечать хейтерам, защищая сына. Она даже заявила, что Бузова якобы увлекается спиртным. Именно за это звезда не может простить маму Давы. Она публично об этом заявила в студии передачи. Телеведущая отметила, что после такого поступка не смогла бы с ней дружить.

«Мне очень сложно представить дружбу с мамой бывшего, которая меня сегодня называет «доченька», а потом на всю страну говорит: «Ольга Бузова — блудница и алкоголичка». Как можно после этого хотеть наладить отношения? Хочется скорее об этом забыть и больше не возвращаться!» — заявила Бузова.

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В итоге артистка заявила, что отношения зависят от двоих людей. Она считает, что если кто-то один настроен негативно, то все приведет к постоянным конфликтам.