Кудрявцева призналась, что поправилась: «Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок»

Лера Кудрявцева находится дома после травмы ноги. Она готовится к сложной операции на колене. Пока телеведущая передвигается только на костылях. Она ждет, когда врачи будут готовы взяться за хирургическое вмешательство. Пока ей надо смотреть за ногой, так как она сильно отекла. В гости к звезде приходят друзья. Она пожаловалась, что ей приносят торты и другие сладости, а так как у нее постельный режим, из-за коллорийной еды телеведущая успела поправиться.

«Затрата калорий — ноль. Щеки мои видны уже тем, кто смотрит мне в затылок, а (пятая точка) колыхается как у Женуарии из сериала «Рабыня Изаура», — заявила Лера в соцсети.

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Она также добавила, что умеет прибавить драматизма любой ситуации. По словам ведущей шоу «Секрет на миллион», уже на этой неделе ей сделают операцию, а потом ее ждет длительная реабилитация.