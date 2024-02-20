78-летнего Евгения Петросяна выписали из больницы после операции на руке

Евгений Петросян 20 февраля смог покинуть больницу, в которой провел восемь дней. Ему предстоит реабилитация и амбулаторное лечение. Отметим, что в феврале он поскользнулся в Москве и сломал предплечье.

Врачи его прооперировали, поставив титановые пластины. Некоторое время юморист провел в реанимации. По всей видимости, потом его состояние стабилизировалось, пишет KP.RU.

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Напомним, что у Петросяна есть жена Татьяна Брухунова. Она не так давно улетела с друзьями в Китай. Возлюбленная артиста проводит время в Пекине. Сначала она не комментировала вопросы о состоянии своего мужа, а потом заявила, что такие распросы считает бестактными. Более того, большую часть новостей о супруге Брухунова назвала фейком.