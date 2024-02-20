Сергей Рост признался, что не уладил свой конфликт с Дмитрием Нагиевым: «У каждого осталась своя правда»

Дмитрий Нагиев обычно находится в хороших отношениях с теми, с кем работает. Раньше он дружил с Сергеем Ростом. На съемках у них был тандем. Однако потом актеры поругались.

В новом интервью Сергей признался, что они так и не смогли помириться. Артист уверен, что это недопонимание. При этом он не стал скрывать, что все еще таит обиду на Нагиева.

«Нам так и не удалось объясниться, расставить все точки над «i». Я так понял, что у каждого осталась своя правда. Я-то считаю, что я прав, я обижен. Он, видимо, — что он прав. Но думаю, если мы сейчас пересечемся в каком-нибудь проекте, это не будет проблемой», — пояснил Рост.

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Он также рассказал, что недавно должен был столкнуться с актером на съемках нового проекта. Дмитрий там играет главную роль, а Сергей должен был сыграть его друга. Но так случилось, что Рост попал в больницу и провел там три месяца, пропустив съемки. Однако он уверен, что судьба еще даст им шанс поговорить и все уладить, пишет WomanHit.ru.