Дочь Валерия Меладзе Инга впервые призналась, что хочет завести детей с новым мужем

Старшая дочка Валерия Меладзе Инга в 2023 году вышла замуж. Она устроила свадьбу в Грузии. Певец приезжал на важное событие в жизни наследницы. Примечательно, что, по слухам, старшие дочки артиста не ладят с его женой Альбиной Джанабаевой.

Обычно Инга не говорит о личной жизни, но на этот раз она заговорила о своем браке и раскрыла планы на будущее. Наследница звезды объявила, что готова стать мамой. Также она хочет вместе с мужем развивать свой бизнес.

«Лучший совместный проект — это дети. Планируем! А если говорить про деловую часть, то уверены, что у нас бы вышел хороший бутик-отель или небольшой ресторан с простой и вкусной едой. Но вместе делать большие дела — будет более опасно, чем не делать, поэтому пока останемся при своем», — высказалась Инга.

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Также она рассказала, что возлюбленный для нее также является другом. Дочка Меладзе уверена, что это очень важно в отношениях, пишет Leform.ru. Напомним, что ранее Инга пережила развод. Она встречалась с иностранцем Нури Вергезе, с которым познакомилась во время учебы в Кембриджской школе. Они устроили шикарную свадьбу в Марокко в 2017 году, но спустя два года развелись. Девушка очень переживала из-за случившегося.