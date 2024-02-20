Борис Галкин объяснил, почему Алла Пугачева смотрит на россиян сверху вниз: «Почувствовала свою избранность благодаря судьбе»

Алла Пугачева в последнее время часто оказывается в центре обсуждений. Она уехала в Израиль и стала негативно высказываться о россиянах, назвав их холопами и рабами. О поведении певицы высказался Борис Галкин. Он считает, что артистка так себя ведет, так как стала считать себя избранной.

«Так может вести себя только тот, кто из грязи в князи. Настоящий благородный человек так не скажет никогда. Все же это понимают. Так скажет только тот, кто почувствовал свою избранность благодаря судьбе. Вот судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, я теперь могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет», — заявил артист.

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Он уверен, что теперь певица не нужна России. По мнению Бориса, все новость о Примадонне он считает сплетнями. Актер отметил, что Пугачева оказалась «мыльным пузырем», пишет Aif.ru. Напомним, что уже больше года звезда с семьей живет в Израиле. Она лишь иногда приезжает на родину. Многие друзья певицы уверены, что она решилась эмигрировать только из-за мужа. Другие считают, что артистка тоскует и обязательно вернется в Москву.