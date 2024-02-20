Кудрявцева пообщалась с Кологривым: «Какой хороший мальчишка»

Телеведущая Лера Кудрявцева встречала Маргариту Суханкину в качестве гостьи на ток-шоу «Секрет на миллион». Звезды беседовали о многом, включая нашумевший сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором звучит хит певицы.

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Осудить проект к ним присоединился и Никита Кологривый, сыгравший Кащея. Это было общение по видеосвязи, но беседа получилась плодотворной.

Кудрявцева поинтересовалась, началась ли у Кологривого звездная болезнь, ведь его роль принесла ему бешеную популярность. Актер признался, что очень ждал, но не знает, как она у него проявляется, хотя друзья уже журят его за нее.

Также телеведущая не обошла вниманием его скандальные высказывания – оценку творчества коллег и признанных мэтров кино. Актер не отрицает – прослыл скандалистом. Но во многом это не его заслуга.

«Я вот с вами прекрасно общаюсь, да и слава богу. Да и с людьми как-то тоже у меня получается общаться. А дальше работает желтая пресса, это ее работа», - указал на виновников шумихи Кологривый.

Беседой Кудрявцева оказалась довольна, пригласила Кологривого к себе в студию. И резюмировала: «Какой хороший мальчишка».

По материалам шоу "Секрет на миллион" на НТВ