Иосиф Пригожин порассуждал о характере Никиты Кологривого

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый объявил о своем согласии сыграть политика Владимира Жириновского. Это будет фильм «Жириновский. Взлет», и, судя по всему, его детали актер уже обсудил с представителями партии Владимира Вольфовича.

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В Сети взялись обсуждать, справится ли Кологривый с такой ответственностью. Ведь Жириновский – очень яркая личность, масштаб которой едва ли по плечу актеру. Мнения разделились. Но многие поддерживают такой выбор.

Среди них – и продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что Кологривый как никто подходит на роль. И порассуждал о характере актера, благодаря которому тот сможет вытянуть такую ответственною миссию.

«Думаю, что характер у Кологривого мощный», - заявил Пригожин в интервью сайту Teleprogramma.pro.

Съемки фильма про Жириновского начнутся летом 2024 года. И Кологривый пообещал, что сыграет политика лучше, чем любой другой актер.