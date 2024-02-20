Наташа Королева вышла на связь после сообщений о болезни

Певица Наташа Королева несколько недель назад улетела в США, не афишируя эту новость. Однако, празднование дня рождения ее мамы выдалось довольно шумным, поэтому не заметить присутствия на нем «русалки» отечественной эстрады было нельзя.

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Там с Королевой приключилась неприятность, в прессе даже стали писать о страшном. Сообщил про плохое самочувствие звезды накануне коллега Наташи по шоу «Суперстар!» Владимир Такменев, заявив, что она «подцепила какую-то загадочную болезнь и пытается из нее выбраться».

Вскоре после этого Королева поспешила прервать молчание и дала понять, что с ней уже все в порядке. Она объявила, что возвращается в Россию. Судя по настрою, болезнь миновала.