Сергей Жуков объявил, что пятого ребенка назвал Эваном

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков объявил на своем концерте в Новосибирске, как назвал пятого ребенка. Сын родился в семье музыканта в декабре 2023 года, и с женой Региной Бурд они остановились на имени Эван. Артиста переполняет счастье от недавнего пополнения в семье, поэтому он разделил его с 11-тысячной аудиторией, перед которой выступал в столице Сибири.

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Для Жукова новорожденный малыш стал пятым ребенком. С Региной Бурд они женаты с 2007 года, за это время они стали родителями дочки Ники, сыновей Энджела, Мирона, а теперь и Эвана. От первого брака у музыканта в Америке живет первенец – дочь Александра, которую он не воспитывал.

По материалам сайта NSK.KP.RU