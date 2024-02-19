Бородина объяснила, почему не афиширует отношения: «Это кабала, в которой нужно постоянно давать отчет»

Ксения Бородина уже два года состоит в разводе со вторым мужем Курбаном Омаровым. После расставания с ним она предпочитает не говорить о новых отношениях. При этом телеведущая порой публикует кадры, где демонстрирует мужскую руку, или хвастается роскошными букетами цветов.

Рассказывать о романе она не хочет. Поклонники спросили у нее, почему она приняла такую позицию. Некоторые решил, что звезда боится сглаза. Но Ксения заверила, что дело в другом.

«Тут не просто про страх, тут про недоверие к людям. Кто меня действительно любит и переживает, тому плевать в отношениях ли я или свободна, они мне в трусы не лезут. А удовлетворять чудое любопытство я не хочу. Потому что у нас любят навешивать ярлыки, давать оценку, указывать что делать. А главное, это кабала, в которой нужно постоянно давать отчет», – пояснила она.

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Напомним, что Бородина растит дочку Марусю от первого брака и дочку Теону от Омарова. Она старается большую часть времени уделять наследницам. также телеведущая много путешествует.