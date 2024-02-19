Губин рассказал, как Пугачева могла отказаться выходить с артистами на одну сцену: «Причины разные»

Алла Пугачева стала певицей номер один в России и проводила «Рождественские встречи», на которые попадали только выбранные ею артисты. Но когда она уехала из страны, многие стали говорить, что Примадонна мешала им строить карьеру. Якобы благодаря своему статусу она могла отправить неугодного ей исполнителя в «черный список», тогда этот певец лишался концертво и не мог выступать на телевидении.

Но Андрей Губин уверен, что так Пугачева не могла поступить. Он даже пояснил, почему порой она могла отказаться от выступлений на одной сцене с некоторыми коллегами.

«Допустим была какая-то программы, там Ротару и Вайкуле выступают. И Пугачева говорит: ''Я не поеду! ''. Причины разные могут быть: например, у Аллы Борисовны нет хорошего хита, а у Софьи Михайловны есть. Тогда логично, что рядом с ней появляться не хочется. Или Ротару, например, худая, а Пугачевой надо на диету садиться. Тоже не в ее пользу сравнение. Это все текущие дела. Но чтобы перекрывала кому-то кислород специально, я сомневаюсь», — заявил Андрей, пишет Woman.ru.

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Он также добавил, что не выступали на концертах обычно лишенные таланта певицы. По мнению Губина, те, у кого и так не получалось пробиться, начинали обвинять в этом Примадонна. Он уверен, что на самом деле у них не было хорошего продюсера или хитовой композиции.