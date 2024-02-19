Губин заявил, что Пугачева переживала из-за своих неудачных романов с мужчинами: «Весь шоу-бизнес знал»

Андрей Губин решил встать на сторону Аллы Пугачевой, так как в последнее время стали часто всплывать истории, что раньше певица «перекрывала кислород» молодым коллегам. Об этом говорили Наталья Гулькина, Маша Распутина и Лика Стар.

Но исполнитель хита «Зима-холода» уверен, что специально артистка так делать не могла. Он пояснил, что многие просто завидовали, что не могут достигнуть такого же успеха, как Примадонна. Губин отметил, что далеко не все могут спеть также, как Алла Борисовна, так как она мгла свои эмоции, пережитые ранее, показать в песне.

По мнению артиста, большую роль в ее жизни сыграла личная жизнь. Долгое время она не могла обрести любовь, пережила четыре развода перед тем, как встретила пятого мужа, что добавляло ей переживаний.

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