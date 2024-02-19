Наталья Подольская встретила в аэропорту свою 77-летнюю свекровь: «Начало наших приключений»

Наталья Подольская 18 февраля решила снова отправится в путешествие с семьей. Она захотела с детьми Артемием и Иваном поехать в Сочи, чтобы покататься на лыжах. К ней присоединилась сестра-двойняшка Юлиана, которая взяла племянниц звезды. А в аэропорту у певицы произошла неожиданная встреча.

Она встретила свою свекровь Елену Петровну, которой 77 лет. Мама Владимира Преснякова была в уггах и белом пуховике. Она даже сделала укладку и макияж. Артистка запечатлелась со своей родственницей. Рядом стояли ее сыновья.

«В аэропорту совершенно случайно встретить мамулю — прекрасное начало наших приключений», – заявила Подольская.

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Поклонники отметили, что свекровь певицы выглядит стильно, а также совершенно не стареет. Ранее Наталья признавалась, что у нее сложились прекрасные отношения с Еленой Пресняковой, которую она даже ласково называет мамулей.