Бузова заплакала на передаче, услышав предсказания экстрасенса Джебисашвили о рождении дочки

Ольга Бузова с трепетом ждала премьеру нового шоу «Это нормально?», которое она ведет с Дмитрием Дибровым. Выпуск вышел в эфир 19 февраля. Он был посвящен семье и женской доле. Телеведущая смогла пообщаться в студии с участницей проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» к Линой Джебисашвили. Она заявила, что хочет воспользоваться возможностью и попросить дать прогноз, что ее ждет в личной жизни.

Экстрасенс заявила, что уже через полтора-два года видит, что Ольги появится спутник жизни и ребенок.

«Год "повпахивай" еще, а потом расслабься и утони в его объятиях. У тебя будет доченька», — произнесла Джебисашвили.

После эих слов телеведущая заплакала от счастья. Она призналась, что мечтает, чтобы у нее в скором времени появился возлюбленный. А том, что она хочет стать мамой, звезда говорит много лет.

«Я верю в любовь, но я устала ждать. Меня каждый раз заставляют чувствовать себя какой-то не такой», — отметила Ольга.

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Гостья сказала ей, что нужно слушать только свое сердце. Она призвала артистку не слушать чужое мнение, так как оно не имеет никакого значения. Дибров тоже был тронут, когда увидел реакцию своей соведущей на слова экстрасенса. Он заявил, что хотел бы повеселиться на свадьбе у Бузовой.

Напомним, что недавно телеведущая рассказала, что давно выбрала мена для будущих детей. Дочку она хочет назвать Марией, а сына – Алексеем, в честь своего первого парня.