Расторгуев заявил, что надавил на Матвиенко, чтобы попасть в группу: «Он не хотел меня брать»

Николай Расторгуев в этом году отмечает 35-летие группы «Любэ». Он прославился как солист этого коллектива. Певец отметил, что их встреча с Игорем Матвиенко произошла после новогодних праздников.

Тогда у них не было денег не только на путешествия, но и даже на запись песен. Поэт-песенник Александр Шаганов порой давал деньги в долг. Матвиенко вспомнил, что на запись первых песен группы он поехал с Расторгуевым на электричке, а также на троллейбусе. Тогда они не подозревали, что коллектив будет существовать много лет.

А Николай Вячеславович заявил, что продюсер не хотел с ним работать и брать в группу из-за прически.

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«Он не хотел меня брать, потому что мой образ не соответствовал. Там были все длинноволосые, а я был короткостриженый. В общем, я не проходил, хотя на прослушивании спел прилично. Но я убедил наездом. Группа уезжала на гастроли, и я сказала: «Я еду с вами». И Матвиенко сдался, видимо, был такой напор!» — пояснил певец.

Он признался, что повел себя так, как ему было не свойственно. Артист был вынужден надавить на продюсера, так как долго был без денег и работы, пишет «МК».