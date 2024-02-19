Участница шоу «Голос. Уже не дети» Мирова призналась, что Гагарина была строгой наставницей

Полина Гагарина уже не раз становилась наставницей в шоу «Голос». Она снимается и в новом сезоне. На этот раз интервью дала Мария Мирова, которая участвовала в «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети». Певица рассказала, что сначала была в команде Димы Билана.

Она призналась, что наставник как-то закрыл глаза на ее неидеальное выступление и взял ее в следующий тур, так как видел ее старания на репетициях. Также молодая артистка осталась под впечатление после того, как попала в команду к Полине Гагариной.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».