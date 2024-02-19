Невестка Кристины Орбакайте показала неизлечимо больного Никиту Преснякова в США

Никита Пресняков редко появляется на публике. Он уехал в Америку осенью 2022 года. Теперь сын Кристины Орбакайте живет в Лос-Анджелесе со своей женой Аленой Красновой. Он стал работать режиссером клипов. А вот его возлюбленная предпочитает вести соцсети и рассказывать о новой жизни.

14 февраля пара провела время вместе. Внук Аллы Пугачевой сводил свою супругу в ресторан. Алена облачилась в алое мини-платье. Невестка Орбакайте запечатлелась с мужем в День всех влюбленных. Фото блондинка выложила в Сеть.