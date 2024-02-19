Невестка Кристины Орбакайте показала неизлечимо больного Никиту Преснякова в США

Никита Пресняков редко появляется на публике. Он уехал в Америку осенью 2022 года. Теперь сын Кристины Орбакайте живет в Лос-Анджелесе со своей женой Аленой Красновой. Он стал работать режиссером клипов. А вот его возлюбленная предпочитает вести соцсети и рассказывать о новой жизни.
14 февраля пара провела время вместе. Внук Аллы Пугачевой сводил свою супругу в ресторан. Алена облачилась в алое мини-платье. Невестка Орбакайте запечатлелась с мужем в День всех влюбленных. Фото блондинка выложила в Сеть.
Алена Краснова и Никита Пресняков состоят в браке шесть лет. Фото: соцсети Алены Красновой
Музыкант не торопится заводить детей. Он продолжает строить карьеру певца под псевдонимом Nick Pres. А не так давно Никита хвастался, что сотрудничал с Билли Рэй Сайрусом, отцом Майли Сайрус. Он выступил оператором, монтажером и режиссером его нового клипа.
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Отметим, что у сына Орбакайте развивается неизлечимая болезнь. Еще когда он жил в России, врачи у него обнаружили холестериновые полипы в желчном пузыре. Певец рассказывал, вылечить это невозможно, но современная медицина позволяет приостановить развитие болезни. Но не исключено, что ему придется удалять желчный пузырь.