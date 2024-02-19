Пресс-секретарь «Ленфильма» рассказал, что объявленный в розыск Федор Щербаков находится в отпуске

Федор Щербаков 19 февраля оказался в базе людей, которых разыскивает МВД. Он является генеральным директором киностудии «Ленфильм». Его разыскивают по статье уголовного кодекса, но не уточняется, по какой именно. Но он также является гендиректором медиахолдинга 1MI, в который входят несколько СМИ.

И с бизнес-партнером Щербакова Антоном Сафоновым возникли проблемы в 2023 году. Его подозревают в вымогательстве 2 миллионов рублей. По неподтвержденной информации, Федор Николаевич может проходить свидетелем по этому делу.

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Тем временем в «Ленфильме» не комментируют то, что директора разыскивают. Пресс-секретарь Артемий Аграфенин рассказал, что Щербаков находится в отпуске до 29 февраля. Сейчас его обязанности исполняет Алексей Тратников, пишет KP.RU.