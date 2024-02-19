«Как топ-модель сразу после родов»: россияне восхитились кадрами, где Тарасов с детьми забирает Костенко из роддома с сыном

Анастасию Костенко раньше называли разлучницей. Дмитрий Тарасов сыграл с ней свадьбу спустя год после того, как развелся с Ольгой Бузовой. А потом она родила ему дочку Милану. Вскоре у них появилась еще одна дочка, Ева. А в 2021 году исполнилась мечта спортсмена. Жена родила ему сына Алексея.
Тогда модель заявила, что сделает перерыв и пока больше рожать не будет. Но в 2023 году она объявила о беременности. И 15 февраля в роддоме «Лапино» в Москве у супругов появился на свет еще один сын.
Всего три дня Костенко находилась под присмотром врачей. Тарасов в момент родов был с ней и поддерживал ее. Пара не стала скрывать лицо малыша. А вот его имя они пока не озвучили.
В соцсети Анастасия делилась кадрами, на которых качала малыша в палате. При этом она была в шортах и блузке, подчеркнув стройность.
«Я и представить не могла, насколько сильно можно любить. И что с рождением еще одного ребеночка, умножается любовь к каждому малышу в нашей семье, к друг другу!» — заявила многодетная мама.
«Какая ты красивая!» — написал ей комплимент муж.
Многие поклонники также были поражены тому, что Костенко выглядит так свежо и словно ни капли не поправилась.
«Родила четвертого, а фигура не поменялась», — отметила chubakkyzyai.
«Повезло Дмитрию с женой», — посчитала natalya8584.
«Правда, очень красивая, милая и женственная, пример для подражания», — высказалась kulkova669.
«Модель она и во время беременности, и после родов модель», — восхитилась olgashkatulka1973.
А во время выписки Костенко предстала в лосинах и лаконичной черной футболке. Она сделала легкие локоны и неброский макияж. Малыша модель облачила в голубой костюм и шапочку. Тарасов взял кроху на ручки. Он с нежностью отннеся к ребенку. Также пара познакомила нового члена семьи с братом и сестренками. Девочки с интересном его разглядывали. Особенно трепетно выглядел Алексей, который даже поцеловал малыша в лоб.
Некоторые подписчики заметили, что в роддоме не было старшей дочки Дмитрия от первого брака Ангелины, которой уже 14 лет. Футболист крайне редко с ней видится. Другие пользователи Сети пришли в восторг от гармоничной семьи.
«Статус Леши теперь брат, какой он красивый и сладкий», — заявила safiya_m996.
«Ну как можно оставаться такой красивой после 4 родов?» — изумилась natatitenok.
«Мне показалось, или у него желтушка? Прекрасное видео, трогательное, все такие красивые и нежные!» — написала nataliafrolova8305.
«Боже! Как Леха к братику тянется!» — заметила mariakakdela.
«Реакция Леши нежная какая», — согласилась marusya87u.
«Боже, какое это счастье! Какие Вы классные! Как трогательно и нежно!» — умилилась katerinayastremskaya.
«Какая красивая Анастасия, как топ-модель сразу после родов», — заверила solnechnaya_d.
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Анастасия Костенко постоянно находится с детьми. Фото: соцсети Анастасии Костенко
Теперь Анастасия находится дома. Жена футболиста засняла, как дети не отходят от нее, даже когда она занимается кормлением новорожденного сына. Она признается, что любовь в ее доме только приумножилась, а отношения с наследниками вышли на новый уровень. Но модель пожаловалась на послеродовую депрессию.
«Все-таки началось то, чего я так боялась. Бэби-блюз. Он самый. Гормональный. Это когда все хорошо, а ты плачешь. Появляются страхи, которых на самом деле ты не боишься, но в схватке с невидимым противником — гормонами — тяжело пока одержать победу», — посетовала она.