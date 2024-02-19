«Как топ-модель сразу после родов»: россияне восхитились кадрами, где Тарасов с детьми забирает Костенко из роддома с сыном

Анастасию Костенко раньше называли разлучницей. Дмитрий Тарасов сыграл с ней свадьбу спустя год после того, как развелся с Ольгой Бузовой. А потом она родила ему дочку Милану. Вскоре у них появилась еще одна дочка, Ева. А в 2021 году исполнилась мечта спортсмена. Жена родила ему сына Алексея.

Тогда модель заявила, что сделает перерыв и пока больше рожать не будет. Но в 2023 году она объявила о беременности. И 15 февраля в роддоме «Лапино» в Москве у супругов появился на свет еще один сын.

Всего три дня Костенко находилась под присмотром врачей. Тарасов в момент родов был с ней и поддерживал ее. Пара не стала скрывать лицо малыша. А вот его имя они пока не озвучили.

В соцсети Анастасия делилась кадрами, на которых качала малыша в палате. При этом она была в шортах и блузке, подчеркнув стройность.