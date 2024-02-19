Композитор Евзеров заявил, что никто никогда не сможет перепеть «Волчью страсть» Леонтьева

Валерий Леонтьев прожил каждую свою песню. Фото: Global Look Press

Владимир Евзеров признался, что написал 40 песен для Валерия Леонтьева. Композитор заверил, что на выбор певца никто никто не мог повлиять, даже его жена Люся.

Владимир Евзеров отмечает свое 70-летие. Он является автором многих хитов. Одним из главных исполнителей его песен стал Валерий Леонтьев. В интервью композитор вспомнил, что у артиста не было материала, поэтому он был готов отказаться от юбилейного концерта. Но Нона Хадикова, которая работала в концертном зале «Россия», посоветовала ему Евзерова. В итоге они не только сработались. 

Леонтьев записал достаточное количество песен для концерта. По словам Владимира Эдуардовича, у певца дар от Бога. Он все 40 написанных песен исполняет живьем. Композитор уверен, что многие хиты другие исполнители не смогут перепеть. 

«Исполняют сейчас и «Ягодку», и «Солдат и моряк», но никто никогда не сможет перепеть «Сны беззаботные», «Мэри», «Рыжую девочку», «Ночной звонок», не говоря уже про «Волчью страсть». Нет такого мастера — и в обозримом будущем уже не будет», — высказался Евзеров.

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По его мнению, чтобы петь «Волчью страсть» надо прочувствовать историю на своей шкуре. Также он добавил, что многие треки должны ждать своего часа. И Леонтьев 10 лет держал в столе песню «Свеча». Владимир Эдуардович отметил, что жена артиста Люся имела хороший вкус и показала ему эту композицию, но Леонтьев сразу понял, что нужно дождаться определенного времени, чтобы трек зашел. Композитор отметил, что на певца никто не мог повлиять, даже супруга, пишет «МК».

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