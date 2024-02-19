Композитор Евзеров заявил, что никто никогда не сможет перепеть «Волчью страсть» Леонтьева

Владимир Евзеров отмечает свое 70-летие. Он является автором многих хитов. Одним из главных исполнителей его песен стал Валерий Леонтьев. В интервью композитор вспомнил, что у артиста не было материала, поэтому он был готов отказаться от юбилейного концерта. Но Нона Хадикова, которая работала в концертном зале «Россия», посоветовала ему Евзерова. В итоге они не только сработались.

Леонтьев записал достаточное количество песен для концерта. По словам Владимира Эдуардовича, у певца дар от Бога. Он все 40 написанных песен исполняет живьем. Композитор уверен, что многие хиты другие исполнители не смогут перепеть.

«Исполняют сейчас и «Ягодку», и «Солдат и моряк», но никто никогда не сможет перепеть «Сны беззаботные», «Мэри», «Рыжую девочку», «Ночной звонок», не говоря уже про «Волчью страсть». Нет такого мастера — и в обозримом будущем уже не будет», — высказался Евзеров.

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По его мнению, чтобы петь «Волчью страсть» надо прочувствовать историю на своей шкуре. Также он добавил, что многие треки должны ждать своего часа. И Леонтьев 10 лет держал в столе песню «Свеча». Владимир Эдуардович отметил, что жена артиста Люся имела хороший вкус и показала ему эту композицию, но Леонтьев сразу понял, что нужно дождаться определенного времени, чтобы трек зашел. Композитор отметил, что на певца никто не мог повлиять, даже супруга, пишет «МК».