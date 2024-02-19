Директор Пьера Нарцисса заявил, что вдова певца передумала рожать от покойного мужа: «У нее новый избранник и новая семья»

Пьер Нарцисс умер в 2023 году. У него осталась жена Валерия Качалова и дочка Каролина. Для них уход из жизни певца стал настоящим ударом. А недавно вдова артиста собралась замуж. В мае у нее случится свадьба с Евгением Шахрайем. Они теперь вместе занимаются творчеством. Избранник Валерии считает, что их союз Нарцисс одобрил, так как ему удалось найти фото, где они втроем обнимаются на одном из мероприятий.

Директор Нарцисса Сергей Дворцов сначала работал с Качаловой, но потом их пути разошлись. Он заверил, что хоть конфликт и был, им удалось остаться друзьями. Дворцов рассказал, что теперь вдова певца счастлива с новым возлюбленным и даже отказалась от идеи родить ребенка, использовав замороженный биологический материал Пьера.

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