Фильм «Лед-3» с Александром Петровым собрал в прокате более полумиллиарда рублей за пять дней

Год начался с нескольких громких премьер. В День всех влюбленных стартовал показа фильма «Лед-3», в котором главную роль снова исполнил Александр Петров. И уже за первые пять дней проката картина собрала 527,7 миллиона рублей, возглавив российский прокат. Она сместила с первого места фильм «Мастер и Маргарита», который за неделю смог выручить 208,2 миллиона рублей. Всего проект смог заработать 1 миллиард 789,5 миллиона рублей.

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Также сайт kinobusiness.com сообщает, что «Мадам Паутина» за неделю проката собрала 42 миллиона рублей и заняла третье место. А «Бременские музыканты» оказались на четвертом месте, выручив 27,6 миллиона рублей. И пятое место заняла комедия «Конец Славы» с 26,7 миллиона рублей.