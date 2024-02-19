Надежда Бабкина опровергла слухи, что рассталась с Евгением Гором: «Это такая глупость!»

Надежда Бабкина редко говорит о личной жизни. В свои 73 года она не одинока. После развода с Владимиром Заседателевым артистка стала жить с бизнесменом и певцом Евгением Гором. Они решили жить в неофициальном браке. А недавно стали возникать слухи, что пара распалась. Певица перестала появляться на публике в компании возлюбленного. Но на этот раз Бабкина решила внести ясность. Она опровергла слухи о расставании с Гором.

«И по сей день мы вместе. Никто же не расстается. Хоть нас разводили сто раз. Вот говорили, что мы расстались, кто-то кого-то бросил. Это такая глупость!» — заявила она в документальном фильме на «Муз-ТВ».

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А сам Евгений заверил, что хоть и счастлив в отношениях с артисткой, но порой ее упрямство его бесит. Но и Бабкина не отрицает, что у нее сложный характер. Она заверяет, что уси-пуси — не ее тема.