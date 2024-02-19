Чеботина и Дубцова поругались в соцсетях: «Ты и так уже достаточно наговорила и сама это знаешь»

Ирина Дубцова накануне дала интервью, в котором отказалась говорить о Люсе Чеботиной. Певица дала понять, что у нее есть претензии к исполнительнице хита «Монако». Вскоре Чеботина прокомментировала поведение знаменитости.

Она заявила, что даже не подозревала, что между ними конфликт. Артист заявила, что много помогала Дубцовой с продашном и написанием песен. Она призналась, что считала ее подругой. Ее задело, что артистка закатила глаза, когда речь зашла о ней.

Примечательно, что Ирина не стала молчать. Вскоре она также дала комментарий в соцсети, чем подлила масла в конфликт.

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«Смотрю, не угасает интерес к моей нескандальной личности. У некоторых людей, которым так и хочется поругаться, из шоу-бизнеса осталась только я. А ты и так уже достаточно наговорила, и сама это знаешь», — высказалась звезда.

Пока поклонники не понимают, какой была изначальная причина размолвки двух певиц.