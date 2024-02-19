Умер 95-летний актер из «Санта-Барбары» Жозе Пинту

Жозе Пинту умер 15 февраля, спустя месяц после того, как отметил свой 95-летний юбилей. О его смерти сообщили на странице актера в соцсетях родные. Отмечается, что он ушел «мирно» в своем доме. Похороны звезды прошли 17 февраля. Его тело кремировали.

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Напомним, что большую известность португальскому актеру принесли роли в мыльных операх. Он снялся в «Санта-Барбаре», сериалах «Холодная земля», «Черный пляж», «Дурная кровь». Жозе также играл в театре. В копилке артиста есть несколько престижных наград. В последние годы жизни он уже редко выходил в свет и практически не снимался.