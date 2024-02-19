Концерты группы «Би-2» в Турции отменили

Группа «Би-2» в последнее время регулярно сталкивается с проблемами. 19 февраля стало известно, что их концерты в Турции отменили. Коллектив не поедет в Кемер. Примечательно, что пока причины отмены выступлений музыкальной группы не называются. О случившемся рассказал солист Егор Бортник*.

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Напомним, что ранее также у них не состоялись концерты в Дубае. А в январе после выступления в Таиланде, которое они провели без разрешения, музыканты были задержаны. Тогда их депортировали из страны в Израиль. Возможно, что теперь артисты опасаются, что ситуация может повториться.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.