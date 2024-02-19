Брутян показала, какой праздник с салютом Прилучный устроил в Сочи на день рождения: «Ты главный подарок моей судьбы»

Павел Прилучный решил устроить сюрприз своей жене Зепюр Брутян. 18 февраля она отметила свой день рождения. С утра актер устроил ей завтрак с игристым. Она получила букет цветов. Потом супруги отдохнули в бане, где также был бассейн с подогревом.

А вечером актер привел возлюбленную в ресторан, где все было украшено свечами и цветами. Для пары создали романтическую и уединенную атмосферу. Музыкант играл для них на саксофоне. Прилучный вручил имениннице роскошное кольцо с желтым бриллиантом, которое стоит несколько миллионов рублей.