Брутян показала, какой праздник с салютом Прилучный устроил в Сочи на день рождения: «Ты главный подарок моей судьбы»

Павел Прилучный устроил сказочный вечер для жены. Фото: соцсети Зепюр Брутян

Павел Прилучный подарил жене на 28-летие роскошное кольцо с желтым бриллиантом.

Павел Прилучный решил устроить сюрприз своей жене Зепюр Брутян. 18 февраля она отметила свой день рождения. С утра актер устроил ей завтрак с игристым. Она получила букет цветов. Потом супруги отдохнули в бане, где также был бассейн с подогревом. 

А вечером актер привел возлюбленную в ресторан, где все было украшено свечами и цветами. Для пары создали романтическую и уединенную атмосферу. Музыкант играл для них на саксофоне. Прилучный вручил имениннице роскошное кольцо с желтым бриллиантом, которое стоит несколько миллионов рублей. 

На этот сюрпризы не закончились. Уже ближе к ночи пара поднялась на крышу. Оттуда открылся вид на город. Павел позаботился, чтобы там была надпись: «Я люблю Зиппи». После этого в небе произошел красочный салют. Супруги в обнимку наблюдали за вспышками в небе. 

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Это был мой самый лучший день рождения! Паша! Любимый! Спасибо тебе за смех и слезы счастья! Спасибо тебе за все! Ты главный подарок моей судьбы!

Спасибо всем, кто был с нами в этот день, я даже представить не могла, что все мы встретимся в Сочи. И спасибо вам, мои дорогие, читаю ваши комментарии и улыбаюсь! Пусть вся энергия ,которую вы направили мне с пожеланиями и поздравлениями, вернется к вам с утроенной силой, всех обнимаю крепко!» — написала Брутян. 

Читайте также