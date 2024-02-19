Замок певицы Пугачевой и комика Галкина* призвали проверить по новому закону

Алла Пугачева уехала за границу в 2022 году. При этом в России у певицы осталась недвижимость. В деревне Грязь находится замок, который построил ее муж Максим Галкин*. На этот раз стало известно, что в Госдуме призвали МВД проверить, можно ли изъять у артистов недвижимость по закону о конфискации имущества за фейки, направленные против безопасности государства.

С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев. Он считает, что Примадонна и ее муж «идут против своего народа». Более того, он заявил, что певицу также надо лишить звания народной артистки, пишет телеграм-канал Shot.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что ранее Галкин* выставлял на продажу замок. Однако цена оказалась очень высокой, поэтому покупатель не нашелся. Пока супруги находятся за границей, их недвижимость пустует. Пугачева лишь иногда приезжает в России и остается всего на пару дней.

Кстати, Максим Галкин пробует зарабатывать за границей. Он то и дело хватается тем, что ему удается собирать залы на свои концерты. Чаще всего там собирается русскоязычная публика.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.