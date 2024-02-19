Никита Кологривый заявил, что из-за пластики и виниров артисты не могут прославиться

Актер Никита Кологривый не перестает сыпать советами и высказываться относительно происходящего в киноиндустрии. Звезда сказки «По щучьему велению» ощутил бешеную популярность после выхода сериала «Слово пацана», и с того момента стал желанным гостем любой передачи. И оказываясь у кого-то на шоу, он стремится продвинуть собственную точку зрения.

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На этот раз Кологривый высказался о тюнинге внешности, к которому так часто прибегают люди сцены и шоу-бизнеса. Он против подобных вещей, считает их лишними и даже мешающими славе и признанию.

«Артист ценен нутром. И, так скажем, всем, что у него накопилось, жизненный опыт. А артисты, которые делают виниры, пластику, - это очень долгая дорога, я за это время снимусь в пяти фильмах», - цитирует актера News.ru.

Исполнитель роли Кащея считает, что верный и короткий путь к Олимпу – это труд и учеба. Чем добросовестнее и больше работать, тем скорее режиссеры заметят и сами предложат роль.