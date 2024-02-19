Муцениеце публично поддержала Кологривого: «Никитос – лучший»

Актриса Агата Муцениеце заступилась за звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. После проекта он стал не только знаменитостью, но и героем мемов в Интернете за свои громкие высказывания в адрес коллег. Например, уколол Сашу Бортич, усомнился в таланте Данилы Козловского, роли Александра Абдулова считает скучными, а Иннокентия Смоктуновского - переоцененным актером.

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За резкие высказывания Кологривого осудили многие знаменитости. А вот Муцениеце поддерживает. Она на интервью в шоу «Кстати» во «ВКонтакте» встала на защиту друга и объяснила, чем он отличается.

«Ну что вы смеетесь? Кологривый хороший актер, талантливый, прекрасный вообще, потрясающий. Никитос — лучший. Я вообще считаю, что он красавчик», - похвалила актеру Агата. И объяснила: «Мне нравится, что Никита не пытается показаться каким-то угодным для людей. Он не говорит, как надо — он говорит, что думает».

С Муцениеце, к слову, Кологривый знаком довольно давно. И они не раз снимались вместе. Из последних – семейная комедия «Я – медведь», где они исполнили роли супругов.