Вернувшийся на экраны Филипп Киркоров заговорил про свое поведение: «Обещаю вести себя хорошо»

Филипп Киркоров впервые появился на экране после «отмены» из-за «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Исполнитель хита «Зайка моя» сохранил за собой кресло председателя жюри в шоу «Маска», пятый сезон которого стартовал на НТВ. И заговорил о своем поведении.

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Киркоров пообещал, что впредь не преподнесет неприятных сюрпризов своим поведением. Это он заявил отцу Бедросу, которого он узнал в костюме Водяного. Сложился диалог о том, почему Бедросу не сидится дома, а певица Валерия рядом предположила, что родитель решил проследить, как себя ведет его провинившийся сын.

«Веду себя по-разному, но в последнее время обещаю, что буду вести себя хорошо», - отчитался Киркоров-младший.

К слову, Киркоров одним из первых публично принес извинения за свое участие в нашумевшей вечеринке Ивлеевой. Он жестоко поплатился за тот скандал: его концерты отменили, вырезали из нескольких телепроектов.