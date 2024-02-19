Родившая четвертого ребенка Анастасия Костенко умывается слезами: «Началось то, чего я боялась»

Модель, блогер Анастасия Костенко в середине февраля снова стала мамой. Она родила четвертого ребенка, сына, о чем радостно сообщала своим фолловерам в соцсетях. Накануне глава большого семейства Дмитрий Тарасов забрал жену с малышом из роддома и привез домой.

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Но упоение счастьем, которое транслировала с первых минут после родов Костенко, сменилось печалью. Многодетная мама пожаловалась в блоге, что стала много плакать.

«Все-таки началось то, чего я так боялась. Бэби-блюз. Он самый. Гормональный. Это когда все хорошо, а ты плачешь», - поделилась звезда.

Причем, как рассказала Анастасия, хандрить она начала буквально на второй день после появления крохи на свет. И сейчас продолжает умываться слезами. Это состояние она списывает на гормоны, разгул которых переживает ее организм после родов.

У Костенко, добавим, две дочки и сын от Дмитрия Тарасова. Футболист, тем временем, стал пятикратным отцом – от первого брака у него есть взрослая дочка Ангелина, которая регулярно общается с ним и часто остается пожить у него.