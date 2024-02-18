Анна Седокова о расставании с мужем Янисом Тиммой: «Ну вот и все»

Певица Анна Седокова дала понять, что между нею и Янисом Тиммой все кончено. Вокалистка не стала четко формулировать сообщение, решив обойтись обтекаемыми формулировками и полунамеками.

Седокова опубликовала посты, в которых написала, что пришло время «жить свои лучшие жизни». Певица публично попрощалась с Янисом Тиммой, уточнив, что не знает, увидятся они когда-нибудь или нет.

«Ну вот и все. Он улетел. Жизнь удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся», — написала Анна Седокова.

Напомним, певица Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020-м году. За это время домыслы о разводе пары в Сети появлялись несколько раз.

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