Филипп Киркоров сходу предположил, кто скрывается в Еноте на шоу «Маска»: «Это Лорак»

На телеканале НТВ начался новый сезон популярного шоу «Маска». Открывал сезон Перец, а вторым на сцену вышел Енот. Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров сходу заявил, что знает, кто скрывается под маской зверя.
«Это Лорак! Коллеги, прошу вас записать, что Филипп Киркоров узнал с первых шагов, что там Ани Лорак», - обратился к жюри Киркоров.
Енот исполнил хит Димы Билана «Хулиган».
Енот на шоу «Маска». Фото: кадр программы
Енот пел разными голосами, пародируя то одного, то другого исполнителя. Для Филиппа Киркорова это стало лишним доказательством правоты его версии. После выступления Енота он заявил, что знает о способностях Ани Лорак пародировать.
Остальные же члены жюри предположили, что Енотом может быть и Елена Воробей, и Алиса Мон. В любом случае, Енота, судя по всему, раскроют не так скоро. Слишком мощным было выступление в первом выпуске пятого сезона шоу «Маска».
Жюри шоу «Маска». Фото: кадр программы