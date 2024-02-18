Филипп Киркоров сходу предположил, кто скрывается в Еноте на шоу «Маска»: «Это Лорак»

Енот пел разными голосами, пародируя то одного, то другого исполнителя. Для Филиппа Киркорова это стало лишним доказательством правоты его версии. После выступления Енота он заявил, что знает о способностях Ани Лорак пародировать.

Остальные же члены жюри предположили, что Енотом может быть и Елена Воробей, и Алиса Мон. В любом случае, Енота, судя по всему, раскроют не так скоро. Слишком мощным было выступление в первом выпуске пятого сезона шоу «Маска».

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