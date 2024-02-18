Филипп Киркоров сходу предположил, кто скрывается в Еноте на шоу «Маска»: «Это Лорак»

Ани Лорак и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Енот выступил с зажигательным номером, исполнив хит Димы Билана «Хулиган».

На телеканале НТВ начался новый сезон популярного шоу «Маска». Открывал сезон Перец, а вторым на сцену вышел Енот. Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров сходу заявил, что знает, кто скрывается под маской зверя.

«Это Лорак! Коллеги, прошу вас записать, что Филипп Киркоров узнал с первых шагов, что там Ани Лорак», - обратился к жюри Киркоров.

Енот исполнил хит Димы Билана «Хулиган».

Енот на шоу «Маска». Фото: кадр программы

Енот пел разными голосами, пародируя то одного, то другого исполнителя. Для Филиппа Киркорова это стало лишним доказательством правоты его версии. После выступления Енота он заявил, что знает о способностях Ани Лорак пародировать.

Остальные же члены жюри предположили, что Енотом может быть и Елена Воробей, и Алиса Мон. В любом случае, Енота, судя по всему, раскроют не так скоро. Слишком мощным было выступление в первом выпуске пятого сезона шоу «Маска».

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Жюри шоу «Маска». Фото: кадр программы

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