Ида Галич о романе с австралийцем: «Это было супер. Это было страстно»

33-летняя блогер и телеведущая Ида Галич рассказала о своем тайном романе с парнем из-за океана. Она призналась, что некоторое время была в отношениях с молодым человеком из Австралии.

По словам Иды Галич, их связывало обоюдное чувство и страсть.

«Это было классно. Это было супер. Это было страстно», - так охарактеризовала свои отношения с австралийцем Ида Галич.

Но несмотря на взаимность и горячие порывы, Ида Галич предпочла прекратить общение с парнем из Австралии. Ида Галич объяснила свое желание расстаться разными взглядами на жизнь.

Дива готова строить отношения только с российскими поклонниками, поскольку не видит себя рядом с мужчиной, у которого с ней есть разница в менталитетах.

По материалам шоу «Натальная карта» от Medium Quality и «VK Видео»

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