Пятый сезон шоу «Маска» на НТВ откроет выступление Перца

На телеканале НТВ в это воскресенье, 18 февраля, стартует новый, юбилейный, пятый по счету сезон самого засекреченного шоу - «Маска».

В этом году удивлять жюри, публику в зале и телезрителей у экранов будут четырнадцать ярких Масок. Уже известно, чье выступление откроет юбилейный сезон.

Первым на сцену нового сезон шоу «Маска», как сообщила программа НТВ «Однажды», выйдет Перец. Вероятно, это намек на то, что проект на этот раз будет с перчинкой.

Поклонники проекта уже вовсю обсуждают в Сети новые Маски и пытаются угадать, кто же из знаменитостей на этот раз участвует в шоу.

Напомним, в роли председателя жюри шоу «Маска» по-прежнему будет поп-король Филипп Киркоров. После участия в вечеринки Насти Ивлеевой номера с участием знаменитости были вырезаны из эфиров ТВ. Но прошло пару месяцев, Филипп Киркоров сумел восстановить свое реноме и вернуться на экраны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».