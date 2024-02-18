Ира Пинчук возвращается из Дубая в Москву без Арая Чобаняна: «Для нас это нормально»

Бывшие участники реалити-шоу «Дома2», супруги и родители двух маленьких мальчиков Ира Пинчук и Арай Чобанян после совместного отдыха в Дубае решили отдохнуть друг от друга.

В микроблоге Ирина Пинчук сообщила, что возвращается в Москву одна. Арай Чобанян продолжит тусоваться в Арабских Эмиратах еще неделю, но уже без жены.

«Арай задерживается в Дубае на недельку. Я не могу этого сделать, потому что у меня есть кое-какие дела в Москве. А чуть позже я полечу с подружкой на Мальдивы. Наверное, кто-то из вас слушает и думает: «Что за ужас! Это как?». Для нас это нормально, для нас это адекватно», - поделилась Ирина Пинчук в микроблоге.

Она уверена, что отдых по-отдельности только укрепляет их семью. Ирина Пинчук рассказала, что к этому они с Араем пришли не сразу. Было тяжело. Теперь же супруги спокойно отпускают друг друга проводить время в компаниях своих друзей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».