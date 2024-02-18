Отар Кушанашвили поддержал певицу Лолиту после отмены юбилейного тура: «Больше всех страдает»

Журналист Отар Кушанашвили высказался в поддержку певицы Лолиты Милявской, юбилейные концерты которой отменили по всей стране. В ноябре артистка отметила свое 60-летие и приготовила в честь этого события шоу, планируя выступить с ним в разных городах России. Но недавно стало известно, что этих концертов не будет.

«Больше всех страдает теперь Лолита. В 60 лет. До этого чуть ли не 40 лет служившая верой и правдой своему народу, отвлекая его от тяжких будней и поднимая ему настроение», - прокомментировал Отар Кушанашвили.

Он дал понять, что возмущен ситуацией, в которой оказалась певица Лолита Милявская.

Напомним, в конце прошлого года Лолита Милявская стала участницей вечеринки Насти Ивлеевой, которая обернулась грандиозным скандалом. В частности, номера с участием Лолиты Милявской и Филиппа Киркорова вырезали из новогодних программ. А теперь еще и оказался под запретом юбилейный тур Лолиты. На днях артистка сообщила, что сейчас живет на свои сбережения.

По материалам Youtube-канала «Каково?!»

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