Жена Егора Дружинина о Николае Цискаридзе: «Мы родственники в любом случае»

Жена известного хореографа Егора Дружинина Вероника Ицкович пролила свет на отношения своей семьи с артистом балета, ректором Академии балета имени Вагановой Николаем Цискаридзе.
Николай Цискаридзе - крестный папа старшей дочери пары Александры. Дружинина и Ицкович называют Цискаридзе своим близким человеком, считая его практически родственником. Если не по крови, то по духу.
«Мы родственники в любом случае — он наш кум. Я чем больше живу, тем больше понимаю, что есть люди ближе кровных родственников и наоборот», - поделилась жена Егора Дружинина Вероника Ицкович.
Егор Дружинин. Фото: Global Look Press
Жена Егора Дружинина рассказала, что Николай Цискаридзе встречал ее из роддома со всеми тремя детьми, всякий раз являясь на выписку. Егор Дружинин тут же с улыбкой поспешил уточнить, что во время этих радостных и счастливых мероприятий Цискаридзе обычно старался оттолкнуть его в сторону.
По материалам YouTube-шоу «Света вокруг света»