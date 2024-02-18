Жена Егора Дружинина о Николае Цискаридзе: «Мы родственники в любом случае»

Жена Егора Дружинина рассказала, что Николай Цискаридзе встречал ее из роддома со всеми тремя детьми, всякий раз являясь на выписку. Егор Дружинин тут же с улыбкой поспешил уточнить, что во время этих радостных и счастливых мероприятий Цискаридзе обычно старался оттолкнуть его в сторону.

По материалам YouTube-шоу «Света вокруг света»

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