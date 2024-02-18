Наталья Фриске показала новую гардеробную: «Поздравьте меня. Я справилась!»

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в микроблоге показала новую гардеробную. Огромный шкаф белого цвета появился в особом месте в квартире Натальи.

Судя по всему, к этому событию молодая женщина шла давно, и поэтому новый гардероб - предмет ее особой гордости.

Наталья Фриске показала все полочки и выдвижные ящички, рассказав, что и где у нее лежит. Поклонников явно поразили размеры гардеробной и обилие одежды, которая имеется у Натальи Фриске.