Наталья Фриске показала новую гардеробную: «Поздравьте меня. Я справилась!»

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья в микроблоге показала новую гардеробную. Огромный шкаф белого цвета появился в особом месте в квартире Натальи.
Судя по всему, к этому событию молодая женщина шла давно, и поэтому новый гардероб - предмет ее особой гордости.
Наталья Фриске показала все полочки и выдвижные ящички, рассказав, что и где у нее лежит. Поклонников явно поразили размеры гардеробной и обилие одежды, которая имеется у Натальи Фриске.
Гардероб Натальи Фриске. Фото: скрин видео соцсети Натальи Фриске
«Ну что, поздравьте меня! Наконец-то. Здесь у меня будет завал шарфов всяких и так далее, здесь - очки. Тут обувь, майки, джинсы. Здесь – зимние вещи, здесь – спортивные костюмы. Я справилась!» - радостно поделилась Наталья Фриске с подписчиками.
Напомним, у Натальи Фриске подрастает дочка Луна. Девочке в апреле будет два года, не так давно она начала ходить в детский сад, а Наталья Фриске вернулась к активной работе.