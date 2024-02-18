Ольга Орлова засняла годовалую дочку в домашнем бассейне: «У булочки сегодня плавание»

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова эти выходные проводит дома, со своей семьей и годовалой дочкой Анечкой. В микроблоге Ольга Орлова поделилась кадрами, которые сделала в бассейне своего роскошного особняка.

В дом к Ольге Орловой пришла тренер по плаванью, чтобы дать урок ее маленькой наследнице. Ольга Орлова запечатлела, как опытный тренер учит ее дочку Аню держаться на воде и не бояться ее.

Рядом с бассейном находится любимая собака Ольги Орловой Дина, которую отличает особенное отношение к малышке. Домашняя питомица ведет себя, как мать. Она беспокоится об Анечка, пока та находится в воде, в руках чужого человека.