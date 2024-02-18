Дмитрий Тарасов забрал из клиники жену Настю Костенко с новорожденным сыном: «До новых встреч!»

Экс-футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился в микроблоге трогательными кадрами с выписки. Счастливый папаша встретил из клиники недавно ставшую мамой в четвертый раз супругу Анастасию Костенко с новорожденным сыном.
Дмитрия Тарасова сопровождали трое старших детей пары - две дочери и сын. Малыши радостно реагировали на младшего брата, на руках с которым в дверях появилась их мама Анастасия Костенко.
Она тут же передала сына отцу, тот нежно прижался к личику младенца губами.
Дмитрий Тарасов с новорожденным сыном. Фото: скрин видео соцсети Дмитрия Тарасова
Дмитрий Тарасов показал малыша его брату и сестрам, те тоже поцеловали кроху.
Интересно, что всех детей, включая новорожденного, родители в день выписки облачили в одежду серых тонов. Вероятно, для того, чтобы получилось красивое семейное фото.
Дмитрий Тарасов поблагодарил врачей клиники, которые принимали всех его четверых детей, и дал понять, что будет рад новой встречи с медиками родильного дома.
«Забрал с детишками любимую жену с сыном. Хочу поблагодарить наших врачей, с которыми мы были уже 4 раза. Спасибо вам огромное! До новых встреч!» - написал в микроблоге Дмитрий Тарасов.
Напомним, четвертый ребенок Костенко и Тарасова появился на свет 15 февраля. Имени мальчика пара пока не раскрыла.
Большая семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. Фото: скрин соцсети Дмитрия Тарасова