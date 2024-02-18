Дмитрий Тарасов забрал из клиники жену Настю Костенко с новорожденным сыном: «До новых встреч!»

Экс-футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился в микроблоге трогательными кадрами с выписки. Счастливый папаша встретил из клиники недавно ставшую мамой в четвертый раз супругу Анастасию Костенко с новорожденным сыном.

Дмитрия Тарасова сопровождали трое старших детей пары - две дочери и сын. Малыши радостно реагировали на младшего брата, на руках с которым в дверях появилась их мама Анастасия Костенко.

Она тут же передала сына отцу, тот нежно прижался к личику младенца губами.