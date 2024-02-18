Портниха 74-летней Пугачевой: «Если бы у них с Галкиным* не было общих детей, все было бы по-другому»

Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в недавнем интервью рассказала о том, что благодаря дружеским отношениям с Примадонной, она узнала некоторые семейные тайны знаменитости. Так, швея заверила, что на самом деле певица никогда не любила выставлять свою жизнь на показ. Именно муж Примадонны шоумен Максим Галкин* решил показывать их детей — двойняшек Гарри и Лизу поклонникам. Якобы так он хотел оградить малышей от навязчивых папарацци. Телеведущий решил, что если сам покажет фото двойняшек в своем микроблоге, то ажиотаж явно спадет.

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