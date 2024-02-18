Портниха 74-летней Пугачевой: «Если бы у них с Галкиным* не было общих детей, все было бы по-другому»

Портниха Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в недавнем интервью рассказала о том, что благодаря дружеским отношениям с Примадонной, она узнала некоторые семейные тайны знаменитости. Так, швея заверила, что на самом деле певица никогда не любила выставлять свою жизнь на показ. Именно муж Примадонны шоумен Максим Галкин* решил показывать их детей — двойняшек Гарри и Лизу поклонникам. Якобы так он хотел оградить малышей от навязчивых папарацци. Телеведущий решил, что если сам покажет фото двойняшек в своем микроблоге, то ажиотаж явно спадет.
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Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети, скриншот
Аксенова заверила, что сама Алла Пугачева не говорила о себе, лишь потому что устала от пристального внимания. Это, как выразилась швея, надоедает. Шумиха вокруг артистки буквально вытягивала из нее душу.
На переезд за границу, как считает портниха Примадонны, она решилась из-за Максима Галкина и детей. Так, они обосновались в Израиле.
Дети Аллы Пугачевой двойняшки Гарри и Лиза. Фото: соцсети, скриншот
Максим Галкин* с дочкой Лизой в Израиле. Фото: соцсети, скриншот
«Если бы у них не было общих детей, я уверена, все было бы совсем по-другому», — отметила Любовь Аксенова.
При этом швея уверена, что когда-нибудь Алла Пугачева все-таки вернется в Россию. Сейчас певица хочет поставить детей на ноги.
По материалам «МК»
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022