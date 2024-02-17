Получившая травму ноги Кудрявцева показала, как дочка развлекает ее дома пением: «Сирена»

Лера Кудрявцева призналась, что у нее начало года выдалась сложным. Сначала она объявила, что разъехалась с мужем Игорем Макаровым. Пока супруги не развелись, так как пытаются спасти отношения. А в феврале во время репетиции танца она повредила ногу.

Тедеведущая травмировала коленку и теперь ходит на костылях. Также ей нужно сложная операция. Пока она находится в своей квартире и почти не встает с кровати, так как у нее оеткла нога. Но звезде не дает скучать ее пятилетняя дочка Мария. Она устроила для нее представление.

Кроха пела у зеркала, взяв высокую ноту.

«Сирена», – заявила Лера.

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А потом малышка стала играть с костылями своей мамы. Она вообразила, что едет на машине. Потом Мария спела песню и продемонстрировала свой безупречный шпагат, так как занимается балетом. Кудрявцева не могла сдержать улыбку и даже засмеялась, когда дочка бегала по коридору. Пока она находится на больничном. По словам телеведущей, на следующей неделе ее прооперируют, а потом ей нужно пройти реабилитацию.