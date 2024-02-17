Прилетевший из США Егор Крид начал носить воротник Шанца: «У меня нехватка кислорода в мозгу»

Егор Крид недавно заявил, что у него проблемы со здоровьем. Он вернулся из США, так как чувствовал недомогания. Если раньше у певца были панические атаки, то теперь у него порой кружится голова и он чувствует дезориентацию. По словам артиста, сначала он проверил сосуды, которые оказались в хорошем состоянии. А на днях исполнитель хита «Маршрутка» сделал МРТ головы, которое показало одну проблему.

«Если сказать проще – то в шее есть две трубки, они гоняют кровь в мозг. И одна из этих трубок, с левой стороны, — то ли перекошена, то ли с ней что-то не так. То ли от остеохондроза, то ли от чего-то еще. Из-за этого кровь поступает в мозг неравномерно. В связи с этим происходит нехватка кислорода. Это и вызывает головокружения», – пояснил Крид.

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Он рассказал, что врачи не только назначили ему курс лечения таблетками, но и рекомендовали носить воротник Шанца около 40 минут в день. Это помогает снять нагрузку с шеи и улучшить кровообращение. Певец признался, что у него искривлена носовая перегородка, что также препятствует поступлению нужного количества кислорода в мозг, поэтому ему предстоит операция, чтобы это исправить.