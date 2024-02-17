«А Теона-то как на бабу Галю похожа!»: россияне стали обсуждать внешность бабушки и мамы Бородиной на новом фото

Ксения Бородина очень дорожит своей семьей. Она поддерживает отношения со своей родней. 17 февраля телеведущая позвала домой маму Инну Булатовну, а также бабушку Галину, которая отмечала день рождения. Они устроили застолье.
Обычно бывшая ведущая «Дома-2» приезжает к родным. Ее бабушка давно живет в квартире в Москве, как и мама. Но на этот 87-летие Галина отпраздновала в доме дочки. Бородина забрала ее на машине и довезла сама. К важному дню подготовились и правнучки именинницы Теона и Маруся.
Они вручили ей цветы, а также прочитали стихотворения. Потом старшая наследница телеведущей накрыла на стол. Они сделали совместное фото на память. Мама Ксении облачилась в джинсы и белый джемпер, а именинница была в брюках в клетку и рубашке поверх футболки.
«4 поколения в одном кадре! С днем рождения, моя сладкая, добрая, самая любимая баба Галюша», – написала звезда.
Ксения Бородина собрала дома семью. Фото: соцсети Ксении Бородиной.
Пользователи Сети бурно отреагировали на кадр. Многие поздравили именинницу и отметили, что она хорошо выглядит для своего возраста. Другие стали обсуждать внешность мамы Бородиной. Они решили, что Инна Булатовна переборщила с походами к косметологу.
«А Теона-то как на бабу Галю похожа! С днем рождения! Долгих и счастливых лет!» – отметила brandwater.
«Не могу понять, что с мамой Ксении! Такое ощущение, что ей лицо надули специально», – написал gorina_stone.
«Бабушке немало лет, а красота и ухоженность на лицо, дай Бог так выглядеть в ее годы!» – высказалась aly_tina_rost.
«Какая бабулюшка красавица и умница! Такая добрая, не грамма токсичности ни грамма злобы. Всем бы так красиво и достойно стариться. Любуюсь», – поделилась мнение alenakuznetsova1108.
«А Инна так помолодела, красотка невероятная», – заявила ekaterinaviacheslavova.
«Мама перестарась. Лицо выглядит опухшим», – сказала ulola906.
«Теона в бабушку пошла! А вот Маруся прям особенная, красавица», – посчитала Jilala3411.
Ксения Бородина часто берет маму с собой в поездки. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Сама Бородина следит за внешностью. Она ходит в спортзал, а также посещает косметолога. Телеведущая также отрастила свои волосы. Она заверила, что отказалась от наращивания. Не раз подписчики подозревали, что у нее не свои губы. Но Ксения утверждает, что ничего с ними не делала.
Также часто она водит свою маму в салоны красоты. У Инны Булатовны перманентный макияж бровей. Она также ходит к косметологу. Однако на архивных фото ее сложно узнать. Мама телеведущей была стройной. Она выглядела иначе.
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Но Бородина призывает родительницу, чтобы она не читала негативные комментарии. Инна Булатовна ей признавалась, что ей постоянно советуют похудеть, заняться гимнастикой и даже могут критиковать, если она появляется на видео в одном и том же наряде несколько раз.
А ранее она признавалась, что хочет себе сделать зубы. По словам мамы телеведущей, прошлые мешательства были неудачными, поэтому между зубами образовались щели. Теперь она хочет получить красивую улыбку.
Ксения Бородина дарит маме на празднике брендовые наряды, сумки и украшения. Фото: соцсети Ксении Бородиной