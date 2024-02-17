«А Теона-то как на бабу Галю похожа!»: россияне стали обсуждать внешность бабушки и мамы Бородиной на новом фото

Ксения Бородина очень дорожит своей семьей. Она поддерживает отношения со своей родней. 17 февраля телеведущая позвала домой маму Инну Булатовну, а также бабушку Галину, которая отмечала день рождения. Они устроили застолье.

Обычно бывшая ведущая «Дома-2» приезжает к родным. Ее бабушка давно живет в квартире в Москве, как и мама. Но на этот 87-летие Галина отпраздновала в доме дочки. Бородина забрала ее на машине и довезла сама. К важному дню подготовились и правнучки именинницы Теона и Маруся.

Они вручили ей цветы, а также прочитали стихотворения. Потом старшая наследница телеведущей накрыла на стол. Они сделали совместное фото на память. Мама Ксении облачилась в джинсы и белый джемпер, а именинница была в брюках в клетку и рубашке поверх футболки.